الأخضر الأولمبي يفتتح تدريباته في تايلند استعداداً لكأس آسيا

افتتح المنتخب الوطني تحت 23 عامًا أمس الأربعاء تدريباته السعودي معسكره الإعدادي بتايلاند الذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو “الأخضر” مساء امس حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي انطلقت بتمرين على التمرير والاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مناورة مصغّرة ذات أهداف تكتيكية.

يُذكر أن بعثة المنتخب السعودي وصلت صباح الأربعاء إلى العاصمة التايلاندية بانكوك برئاسة المشرف العام على المنتخبات السنية الدكتور خالد المقرن، وكان في استقبال البعثة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة تايلاند بالإنابة خالد الفارس.

ويواصل “الأخضر” اليوم الخميس تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب تايلاند يوم غدٍ الجمعة في ختام برنامج الإعداد لكأس آسيا، قبيل انطلاق منافسات البطولة.