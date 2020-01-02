البحث عن رئيس الأركان التايواني بعد تحطم مروحيته

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الخميس إن مسؤولا عسكريا كبيرا أصبح في عداد المفقودين بعد هبوط اضطراري لطائرة هليكوبتر في شمال البلاد.

وأضافت الوزارة أن عملية إنقاذ جارية بحثا عن الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر وعددهم 13 بينهم الجنرال شين يي مينج رئيس الأركان العامة للجيش.

وقالت الوزارة إن هناك أشخاصا ما زالوا في عداد المفقودين بينهم شين في حين عثر على عدة أشخاص على قيد الحياة. وتابعت أنه تم إرسال فريق في مهمة إنقاذ.

جاء الحادث قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 11 يناير كانون الثاني.