الجيش الليبي يقترب من وسط طرابلس

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء أمس الأربعاء، من السيطرة على منطقة الرابش القريبة من حي أبوسليم وسط العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات حكومة الوفاق في محور مشروع الهضبة.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، أن القوات واصلت التقدم بشكل منتظم في مشروع الهضبة الزراعي، ودخلت إلى منطقة الرابش القريبة من حي بوسليم وسط طرابلس، كما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية.

وأفادت مصادر عسكرية، بأن قوات الجيش الليبي سيطرت على مناطق واسعة جنوب العاصمة ما مكنها من اجتياز منطقة عمارات السدرة، والرابش قرب طرابلس وسط تقهقر لقوات الوفاق.

وتأتي هذه التطورات مع وصول العديد من المرتزقة الذين تزج بهم الحكومة الرتكية رئاسة أردوغان في الصراع الدائر في ليبيا.