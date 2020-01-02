الكويت تستنكر محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لمحاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المصدر القول إن هذا العمل يعد خرقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمواثيق والأعراف الدولية التي استقر عليها المجتمع الدولي فضلًا عما يمثله من تعريض سلامه طاقم السفارة للخطر.

ودعا المصدر، كافة الأطراف في العراق إلى ضبط النفس لتجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها بلدهم.

يشار إلى أن ميليشيات الحشد الشعبي وحزب الله الموالية لإيران حاولت اقتحام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، واقتحموا أمنية عند مدخل مجمع السفارة الأمريكية وأضرموا فيها النار، منددين بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت، الأحد 29 ديسمبر الماضي، قواعد عسكرية تابعة لميليشيات إيران في العراق.