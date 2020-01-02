تسجيل رقم قياسي للدفء في الشتاء ببلدة أوروبية صغيرة

قال المعهد النرويجي للأرصاد الجوية، إنه تم اليوم الخميس، تسجيل رقم قياسي جديد للدفء خلال فترة الشتاء في يناير، ببلدة صغيرة في غرب البلاد.

وقال معهد الارصاد الجوية، إن درجات الحرارة في سوندالسورا ارتفعت إلى 19 درجة مئوية.

وكان الرقم القياسي الذي تم تسجيله من قبل هو 17.9 درجة مئوية في عام 1989 بقرية تافجورد.

وتقع كل من سوندالسورا وتافجورد في مقاطعة مور أوج رومسدال.

وتحيط الجبال شديدة الانحدار ببلدة سوندالسورا، ويحظى بعضها بشعبية بين ممارسي رياضة القفز من على المرتفعات.

وعزا الموظف المناوب بهيئة الأرصاد، ويدعى مارتن جرانيرود، إن اعتدال درجات الحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة إلى ما يسمى بـ “رياح فون” الدافئة المنحدرة من أعلى، بحسب ما ذكرته صحيفة “أوسلو” اليومية.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، غدًا الجمعة، وسط هطول أمطار غزيرة، بحسب خدمات الأرصاد.