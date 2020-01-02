إغلاق مزرعة للدواجن بشرائع المجاهدين

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أمس، مزرعة للدواجن بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين يفيد بوجود مزرعة مخالفة للدواجن وملاحظة مركبات تقوم بتحميل الدواجن الحية بجوار المزرعة.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد، أنه تم توجيه المراقبين الصحيين فورًا للكشف عن الموقع واتضح وجود (3) أفراد من العمالة، لا يحملون شهادات صحية ويقومون بتربية الدواجن وذبحها بطرق عشوائية مخالفة في بيئة تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأشار رئيس البلدية إلى مصادرة (80) دجاجة ومصادرة جميع الأدوات المستخدمة في المزرعة من قبل قسم صحة البيئة، واستعداء صاحب المُنشأة لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه، مشيدًا بدور المواطن والمقيم في التعاون والإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن البلدية لن تدخر جهدًا لإيقاف الأنشطة المخالفة للأنظمة والتأكد من سلامة الغذاء.