تعيين عبداللطيف الزياني وزيرًا لخارجية البحرين

التقى ولي عهد البحرين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، في قصر القضيبية.

وأبلغ ولي عهد البحرين، “الزياني”، رغبة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بتعيينه وزيرًا للخارجية مع انتهاء فترة عمله أمينًا عامًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد ولي عهد البحرين، بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات وزارة الخارجية، متمنيًا له التوفيق في مهماته القادمة بتعيينه مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية.