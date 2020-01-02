“القحطاني” يحقق رقمًا قياسيًا في مصارعة الإبل

حقق سويد آل سويدان القحطاني، رقمًا قياسيًا في مسابقة مصارعة الإبل (القعود قعودك لاطرحته) والتي انطلقت، اليوم الخميس، بشكلها الجديد، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام حاليا في الصياهد.

وأحرز “القحطاني”، زمن قدره 16 ثانية، أهلته إلى المنافسة على الجائزة الكبرى، إلى جانب متسابق آخر، فيما فاز متسابقان آخران بالقعود إلا أنهما لم يتأهلا للجائزة الكبرى بعد تجاوز زمنهما حاجز الـ25 ثانية الذي حددته اللجنة المنظمة كشرط لدخول المنافسة على الجائزة الكبرى.

وشارك في المسابقة 6 متسابقين اثنين لم يحالفهما الحظ وتم استبدالهما باثنين آخرين.

وأوضح سويد آل سويدان القحطاني، أنه قدم لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمشاهدة بحكم أنه أحد المنافسات الرياضية التي تحظى بجمهور كبير للإبل ملاك وهواة وقال: “الحمد لله حالفني الحظ وتم اختياري لدخول في المسابقة”، وأردف: “طرح القعود في هذا الوقت القياسي يعود لتوفيق الله سبحانه وتعالى، وتعتبر هذه التجربة الأولى لي من نوعها”.

وعن مصير القعود قال: “سأقدمه كرامة لزملائي المرافقين وكافة الجمهور الحاضرين”.