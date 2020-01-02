في ضربة اقتصادية لتركيا .. قبرص و اليونان تتفقان على إنشاء خط غاز شرق المتوسط

في ضربة جديدة للاقتصاد التركي و لأطماعها في ثروات البحر المتوسط،أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس على أهمية الاتفاق لإنشاء خط أنبوب غاز في شرق المتوسط، والذي سيتم التوقيع عليه في وقت لاحق اليوم الخميس في أثينا بين اليونان وقبرص وإسرائيل.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية اليوم،إن اتفاق اليوم هو لحظة مهمة بالنسبة لليونان وقبرص وإسرائيل، مشيرا إلى أنه يعد تتويجا للتعاون الثلاثي الكبير في مجال الطاقة وغيرها من المجالات.

من جانبه، قال الرئيس القبرصي إن التوقيع على اتفاق غاز شرق المتوسط، هو لحظة تاريخية تعكس أهداف التعاون الثلاثي منذ تأسيسه، “كان الهدف هو التعاون وليس التنافس في الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بقضايا الطاقة أو في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك”.

واختتم الرئيس القبرصي تصريحاته بقوله “اليوم هو يوم تاريخي، وأن المحادثات التي ستعقد في هذا السياق ستضع الأسس لمزيد من التعاون بين دول الشرق الأوسط”.