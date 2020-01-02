بهدف “السومة” .. الأهلي يهزم الفيحاء ويصعد لدور الثمانية بكأس خادم الحرمين #الاهلي_الفيحاء

واصل فريق الأهلي مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعدما صعد لدور الثمانية في المسابقة، عقب فوزه المثير والصعب 1 / صفر على مضيفه الفيحاء، اليوم

الخميس، في دور الستة عشر للبطولة.

وجاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق نجمه السوري عمر السومه في الدقيقة .83

وأهدر الفيحاء فرصة ثمينة لإدراك التعادل وتمديد المباراة لوقت إضافي، بعدما أضاع لاعبه التشيلي روني فيرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة .89