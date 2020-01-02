شرطة دبي: لا شبهة جنائية في وفاة الإعلامية نجوى قاسم

أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أن وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، المذيعة في قناة “العربية” طبيعية نتيجة أزمة قلبية.

وقال المنصوري، في بيان، الخميس، إن شرطة دبي اتخذت إجراءاتها المعتادة وتشمل فحصها من قبل خبراء الطب الشرعي بالأدلة الجنائية، مرجحاً تأكيد نتيجة الفحص الأول، وفقاً لقناة “العربية الحدث”.

وأشار إلى أن “قاسم” البالغة 52 عاماً كانت تعيش مع أفراد من أسرتها في منزل جديد بمنطقة المارينا، لافتاً إلى أنها احتفلت في أجواء اعتيادية معهم وأصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليلة أمس.