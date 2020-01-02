تدشين المركز السياحي المتكامل الأول بالعاصمة المقدسة

دشن صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، المركز السياحي المتكامل الأول بالعاصمة المقدسة الذي يُعد باكورة أعمال ومبادرات مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة.

يأتي ذلك تشجيعًا ودعمًا للشباب والفتيات للانخراط في سوق العمل وتشجيع أدوار مشغلي الخدمات السياحية وتحفيزهم لتطوير آلية العمل السياحي.