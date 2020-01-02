طقس الجمعة.. سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير عن طقس الجمعة، سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأكدت في بيان عبر “تويتر” استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة وشرقها، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وقالت إن حالة الرياح السطحية بالبحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الشمالي، أما الخليج العربي، فرياحه السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف متر إلى متر ونصف، وحالته متوسطة الموج.