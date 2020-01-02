البرلمان الليبي: أي تدخل عسكري تركي بطلب من حكومة السراج “خيانة عظمى”

وصف البرلمان الليبي ومقره في شرق البلاد الخميس أي تدخل عسكري تركي بطلب من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بأنه “خيانة عظمى”.

ووافق البرلمان التركي الخميس على طلب الرئيس رجب طيب إردوغان السماح بإرسال جنود إلى ليبيا دعماً لحكومة السراج ،استناداً إلى طلب تلقته أنقرة من حكومة السراج .

وأوضح أحميد حومه النائب الثاني لرئيس البرلمان في تصريح صحافي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، “ندعو لجلسة طارئة في بنغازي السبت المقبل، لبحث تداعيات التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية، وطلب السراج – رئيس حكومة الوفاق- ومن معه التدخل الأجنبي في ليبيا … نعده خيانة عظمى”.

كما دعا نائب رئيس البرلمان إلى “الالتفاف الفوري حول الجيش لصد محاولات الغزو التركي لليبيا”، مؤكدا بأن الرد “سيكون قاسيا على تركيا”.

وقال بهذا الصدد “خطوة اردوغان الرعناء وجر برلمان بلاده لتأييدها ستكون لها تداعياتها الخطيرة في المنطقة …، أدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا العبث”.