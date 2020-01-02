رسميا .. البرازيلي صوماليا خارج #الشباب .. و التونسي “بن يوسف” خارج #الاتفاق #الوحده_الرايد

أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إنهاء عقد المحترف البرازيلي صوماليا.

وذكر النادي أنه وقع المخالصة المالية مع صوماليا، مقدما له الشكر على الفترة التي قضاها مع النادي .

وكان صوماليا انضم إلى صفوف الشباب السعودي في صيف عام 2018، قادما من نادي تولوز الفرنسي.

ويحتل الشباب المركز التاسع برصيد 18 نقطة في ترتيب الدوري السعودي

و أعلن نادي الاتفاق ، اليوم الخميس، عن إنهاء عقد مهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف، بالتراضي بين الطرفين.

وقدمت إدارة الاتفاق شكرها للاعب التونسي على ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية.

وكان الاتفاق تعاقد مع فخر الدين بن يوسف في عام 2018 قادمًا من فريق الترجي التونسي.

ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 16 نقطة في الدوري السعودي