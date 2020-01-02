بركلات الترجيح .. الوحدة يقصي الرائد ويصعد لدور الثمانية بكأس خادم الحرمين #الوحده_الرايد

صعد فريق الوحدة لدور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عقب فوزه 4 / 3 بركلات الترجيح على ضيفه الرائد اليوم الخميس في دور الستة عشر للمسابقة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الوقت الأصلي، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، ليضطرا لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكنهما لم يتمكنا أيضا من التسجيل.

وابتسم الحظ في النهاية لفريق الوحدة الذي فاز بركلات الترجيح، ليلحق بركب المتأهلين إلى دور الثمانية.