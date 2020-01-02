“أقدر أسمعك طول السنة”.. موقف إنساني لأمير عسير مع فتاة متلعثمة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثار أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو من زيارته لمحافظة البرك.

وتظهر في الفيديو فتاة تعاني من “التلعثم” بشرح معاناتها، ليرد الأمير عليها: “تظنين عشان متلعثمة ما راح يوصل صوتك.. الآن سيصدر قرار تعيينك في القسم النسائي بالإمارة.. بتتعيني عشان تكوني في القسم بمكتبي وأقدر أسمع صوتك طول السنة”.

في سياق مختلف، حذر الأمير من الشللية والتعصب القبلي بجميع أنواعه، وأكد أن الاحتكار إحدى وسائل الإعاقة لمسيرة التنمية سواء للإنسان أو المكان.

وقال في كلمة وجهها لأعضاء مجلس شباب المنطقة خلال اللقاء التحضيري بمناسبة اللقاء المفتوح الذي عقد اليوم الخميس مع شباب ساحل عسير تحت شعار “غربُ عسيرِ المُشرق” بمحافظة البرك، بأن مفهوم القبيلة معروف بالعراقة والأخلاق والمروءة والتعاون ولم تكن يوماً تعني التعصب والتعامل بأمور ضيقة الافق، وأكد أن أي أمر مخالف لذلك هو ممنوع سواء في مجلس الشباب أو أي جهة أخرى وأضاف سيكون هناك اجراء رادع لكل محتكر أو متعصب.