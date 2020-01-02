تواريخ قديمة تطارد أصحابها .. هل يعاقب عمر الزهراني مستشارة “جدة داون تاون” لتغريدات سابقة؟

“لو كنت مدير جده داون تاون ما هو أول قرار ستتخذه ؟ رأي الأغلبية مهم وسيؤخذ به فوراً”

ما إن غرد المدير التنفيذي الجديد لمشروع جدة داون تاون، المهندس عمر الزهراني هذه التغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر حتى وجد نفسه بصدد شكوى أحد الناشطين و المتابعين لحسابه وهو يستعرض له تغريدات وصفها بالمسيئة للمملكة وشعبها من قبل المستشارة الاعلامية للمشروع ريم حنبظاظة، متبوعة بصور من التغريدات القديمة، التي ذكرت فيها اسم أحد الدعاة الموقوفين قائلا : ” الف مبروك مهندس عمر الزهراني وبالتوفيق وتستاهل الثقه الغاليه والممنوحة لكفاءه سعوديه نفتخر فيها أحب أن اوضح لسعادتك ان المستشارة الإعلامية في داون تاون ريم حنبظاظه لها تغريدات مسيئة للوطن ولنا كسعوديين ومثلكم لن يرضى بأي تجاوز سابق بحق الوطن وأبنائه وفقك الله لما فيه خير.”

ومن جانبه رد الزهراني على المغرد قائلا : ” لو ثبت ما ورد أدناه – بعد التحقيق الإداري – سيتم إيقاع أقصى جزاء إداري والذي قد يصل إلى الفصل أو إلغاء العقد – إذا ثبت أنها من منسوبي مؤسستنا – فكرامة وأمن #المواطن_اولا

ويذكر أن هناك جدلا واسعا أخذ في الانتشار إثر مناداة الكثير من الناشطين و المشاهير بتتبع أرشيف المسيئين للمملكة قديما أو من كانت لهم توجهات صورها الكثيرون بالمسيئة .

واشتد وطيس هذا الجدل المجتمعي بعد قضية هشام ملائكة الذي غرد تغريدات يعتذر فيها عن مواقف سابقة منذ سنوات وصفت بالمسيئة، فيما انهالت عليه ردود الأفعال و الاستنكار