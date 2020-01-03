تغريدة ترامب قبل قتل #قاسم_سليماني: ستدفع إيران ثمنًا كبيرًا جدًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن إيران ستدفع ثمنًا كبيرًا جدًا في أعقاب الأحداث التي وقعت أمام السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال “ترامب” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، قبل استهداف موكب قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأبومهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد، في قصف صاروخي بمطار بغداد: “ستتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الأرواح المفقودة والأضرار التي لحقت بأي من منشآتنا.. سوف يدفعون الثمن غالي”.

وأضاف: “هذا ليس تحذيرًا إنه تهديد.. سنة جديدة سعيدة”.

قُتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بميليشيا الحرس الثوري الإيراني، في قصف صاروخي استهدف، فجر الجمعة، موكب سيارات في مطار بغداد الدولي، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي العراقي.

ونقل التلفزيون عن مصادر في ميليشيا الحشد الشعبي، أنّ “سليماني” ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، قتلا في القصف الصاروخي.

وأكد مسؤولون أمريكيون لـ”رويترز”، إن الولايات المتحدة قصفت هدفين على صلة بإيران في بغداد.

وأحجم المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم عن ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات المارينز الأمريكية بحسب ما أعلنته “العربية”، كلا من أمين عام ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس “منظمة بدر” هادي العامري، في منطقة الجادرية.

ونشرت وسائل إعلام عراقية، اللقطات الأولى للمركبة التي كانت تقل قاسم سليماني وشخصيات أخرى مهمة في ميليشيا الحشد الشعبي بعد الاستهداف.