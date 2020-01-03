بالصور: انطلاق الموسم الثالث لمهرجان «وادي حلي»

انطلقت مساء يوم أمس الخميس فعاليات مهرجان وادي حلي بموسمه الثالث، الذي تقيمه بلدية حلي بالحديقة العامة، بتنظيم ودعم من إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وبتصريح من الهيئة العامة للترفيه، خلال إجازة منتصف العام الدراسي وتستمر لمدة شهر.

وحرصت بلدية حلي بمتابعة وإشراف رئيسها الأستاذ بلقاسم خضر المقعدي، على أن يكون مهرجان هذا العام إمتداد لنجاح المهرجان بنسختيه السابقتين من خلال تنوع فقرات وأنشطة المهرجان.

وسيشمل فعاليات مسرح الطفل والأسرة، ولأول مرة سيقام سباق الخيول ” ماراثون”، ومسابقة السيارات المعدلة، وكذلك فعاليات الشارع الثفافي والمسرح الثقافي، وشارع الفن الذي يحتضن عدد من الرساميين والرسامات التشكيليين.

كما خصصت الجهة المنظمة ركنا للتراث يحاكي مساكن الأجداد وتراثهم يضم مطعما للأماكولات الشعبية.

كما ستقام مسابقات بالفنون والألعاب الشعبية بمشاركة عدد من الفرق الاستعراضية من منطقة عسير ومكة المكرمة.

كما خصصت البلدية ركن للأسر المنتجة وشارعا المطاعم والكوفيهات، ومسابقة في لعبة البلايستيشن وبطولة في لعبة البلوت.

بالإضافة لعروض الصوت والضوء والألعاب النارية، وغيرها من الأنشطة التي ستتواصل على مدى أيام المهرجان، وخصصت الجهة المنظة جوائز مالية للفائزين بسباقات الخيول والبلوت.

حضر تدشين وإنطلاقة المهرجان عددا من مدراء الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل والأهالي وبتشريف من عضو مجلس الشوري الدكتور أحمد الزيلعي، وجمع غفير من زوار المهرجان.