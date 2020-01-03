عاجل… الرئيس الإيراني حسن روحاني: اغتيال سليماني سيجعل إيران أشد حزما في مقاومة أمريكا #قاسم_سليماني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة إن بلاده ستكون أكثر تصميما على مقاومة الولايات المتحدة ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.

وقال روحاني في بيان “استشهاد سليماني سيجعل إيران أشد حزما في مقاومة التوسع الأمريكي والدفاع عن قيمنا الإسلامية. بلا أدنى شك ستنتقم إيران والدول الأخرى الساعية إلى الحرية في المنطقة”.

من جهة اخرى أوردت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية نقلا عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قوله إن طهران ستنتقم انتقاما ساحقا لاغتيال قاسم سليماني،

قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة.

وقال حاتمي “سننتقم انتقاما ساحقا للاغتيال الجائر لسليماني…سننتقم من جميع المتورطين والمسؤولين عن اغتياله”.