فلكية جدة: الكرة الأرضية قرب الشمس.. الأحد

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن الكرة الأرضية تصل يوم الأحد 5 يناير 2020 إلى نقطة الحضيض – اقرب مسافة في مدارها من الشمس – عند الساعة 10:48 صباحا بتوقيت السعودية (7:48 صباحا بتوقيت غرينتش).

وفي ذلك الوقت ستكون الأرض على مسافة 147,091,144 مليون كيلومتر من الشمس ، وهذا مقارنة بما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن عندما ستكون الأرض في الأوج – ابعد مسافة من الشمس – في الرابع من يوليو حيث ستكون على مسافة 152,095,295 كيلومتر من الشمس .

وهذا يعني بأن الأرض في مطلع يناير ستكون أقرب بحوالي 5 مليون كيلومتر بما ستكون علية في مطلع يوليو ، ومن المفارقات أن الأرض تكون في أقرب نقطة من الشمس بالتزامن مع فصل الشتاء في النصف الشمالي .

من ناحية أخرى يمكن ملاحظة أن فرق المسافة ليس كبيرا بين الحضيض في يناير و الأوج في يوليو نظرا لأن مدار تقريبا دائري ولذلك فإن المسافة التي تفصلنا عن الشمس ليست المسؤولة عن حدوث الفصول الأربعة ولكن ميلان محور دوران الأرض حول نفسها هو السبب.

فخلال فصل الشتاء يكون القطب الشمالي مائلا بعيدا عن الشمس في حين انه خلال الصيف يكون مائلا باتجاه الشمس، وعلى الرغم من أن قرب الأرض وبعدها ليس المسؤول عن حدوث الفصول إلا أن ذلك يؤثر على طول تلك الفصول.

فعندما تقع الأرض قريبا من الشمس كما هو الآن فإنها تتحرك أسرع في مدارها حول الشمس ، فالأرض تندفع الآن بسرعه 30.3 كيلومتر بالثانية تقريبا حيث تتحرك كيلومتر في الثانية أسرع مقارنة بسرعتها في اوائل يوليو ، وبالتالي فان فصل الشتاء في النصف الشمالي هو اقصر الفصول الأربعة.