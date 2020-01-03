الحويج: ليبيا ليست نزهة للأتراك وسيعود جنودها في توابيت

قال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، عبدالهادي الحويج، إن حكومته ستعتبر نفسها حكومة أزمة حالياً، وهي الآن في حالة انعقاد مستمر لردع العدوان التركي علي ليبيا.

وأضاف “نحن أمام حرب نقوم بها نيابة عن العرب وأفريقيا وأوروبا، بتحرير العاصمة سنوقف الهجرة غير الشرعية وستتمتع دول المغرب العربي بعقود الإعمار ومشاركتنا إعادة البناء والمليشيات التي تسيطر على العاصمة انهكت البلاد ودول الجوار”.

وذكر الحويج في موتمر صحافي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن الحكومة المؤقتة ستسخر كل إمكانياتها لدعم القوات المسلحة لردع عدوان تركيا، بعد تصويت البرلمان التركي لصالح إرسال قوات إلى ليبيا الذي استنكرته وزارة الخارجية في هذا المؤتمر.

وقال الحويج نحن نثمن دور الأحزاب المعارضة في البرلمان التركي، لكن ليبيا ليست نزهه للجنود الأتراك وسيعودون في توابيت.

وطالب الحويج الليبيين بالالتفاف وراء الحكومة المؤقتة لردع ما وصفه بالاستعمار، قائلاً إن ليبيا لن تكون واحة لتركيا أو قطر.