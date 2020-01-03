النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي يدعو لجلسة طارئة غداً السبت #قاسم_سليماني #هلاك_قاسم_سليماني

دعا حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان)اليوم الجمعة لعقد جلسة برلمانية طارئة يوم غد السبت تخصص لمناقشة الغارة الامريكية التي قُتل فيها قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس،

نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية وآخرين في غارة جوية في بغداد ليلة أمس الخميس .

وقال الكعبي في بيان له” آن الاوان لوضع حد للاستهتار والاستكبار الامريكي داخل العراق فكل يوم يتضح بشكل جلي زيف ادعاءاتهم واستهانتهم بسيادة العراق.

مؤكدا إن جلسة يوم غد السبت ستخصص لاتخاذ قرارات مفصلية تضع حد للتواجد الامريكي داخل العراق.

وأكد أن استهدافهم هذا اليوم الجمعة لم يكن استهداف لشخوصهم بقدر ما هو اغتيال صريح لروح المقاومة العراقية لقوى الاستكبار والتكبر ممثلة بأميركا واسرائيل ، وهو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية الدولية، ولكننا نقول لهم انكم لن تنالوا من عزمنا وجهادنا وأسأل الله ان يجنب المنطقة من الخطر.

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق عادل عبد المهدي قد أعلن عن توجيه دعوة رسمية لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب عقب الضربة الأمريكية،دون ان يحدد موعدا لها .