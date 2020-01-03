تفاصيل: عملات الملاذ الآمن تقفز بعد اغتيال سليماني #قاسم_سليماني #هلاك_قاسم_سليماني

قفزت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني إلى أعلى مستوياتها في شهور اليوم الجمعة بعد مقتل مسؤول عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية على مطار

بغداد، مما يؤجج التوترات في الشرق الأوسط.

وصعدت سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط والذهب بعد أن أبلغ متحدث باسم الحشد الشعبي العراقي رويترز أن قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد قُتلا في الهجوم.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية نبأ الضربة، قائلة إن سليماني كان يضع خططا لمهاجمة الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط.

وسجل الين الياباني ذروته في شهرين عند 107.92 مقابل الدولار الأمريكي وزاد 0.5 بالمئة في أحدث سعر له.

يُنظر إلى الين عادة كملاذ آمن من المخاطر، نظرا لوضع اليابان كأكبر بلد دائن في العالم. وتضخمت تحركات العملة أيضا في ظل معاملات هزيلة بسبب عطلة في طوكيو.

وصعد الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذا آمنا هو الآخر، إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند 1.0824 مقابل اليورو. وبلغ الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في أسبوع أمام العملة الأوروبية الموحدة.

ونزلت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مسجلة 1.814 بالمئة بعد صعودها إلى 1.946 في اليوم السابق. وترتفع أسعار السندات مع هبوط عوائدها.

وقال جيرمي ستريتش، مدير قسم العملات في سي.آي.بي.سي، إن تراجع العوائد الأمريكية يُظهر تراجعا عن التفاؤل الملاحظ أمس الخميس.

وأضاف أن المتعاملين يحسبون الآن حساب المخاطر الناجمة عن رد الجانب الإيراني. وتابع “مازلنا ننتظر ونراقب لمعرفة ما إذا كان رد الفعل سيكون بالدينامية التي تنبئ بها عناوين الأخبار الأولية.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3117 دولار، وفقد 0.1 بالمئة أمام اليورو ليسجل 85.10 بنس.