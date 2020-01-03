الإمارات تطالب بعدم التصعيد بعد مقتل #قاسم_سليماني

طالبت الإمارات بعدم التصعيد بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد فجر الجمعة، في عملية تثير مخاوف من نزاع مفتوح بين واشنطن وطهران.

وغرّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه بتويتر “في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد”.

وتابع “القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى الأمر بقتل سليماني.

وكان سليماني قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري، وموفد بلاده الى العراق وسوريا ولبنان للتنسيق مع المجموعات المسلحة الموالية لإيران في هذه الدول.

وأثار مقتل الجنرال الإيراني قلقا في مختلف أنحاء العالم حيث دعت غالبية العواصم الى الهدوء لتجنب “تصعيد”.