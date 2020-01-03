بالصور.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم مروع بالباحة

توفي ستة أشخاص، وأُصيب سبعة آخرين بينهم إصابتان خطرة في حادث تصادم مروع وقع اليوم بمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة.

وقال المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: تلقت غرفة العمليات بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:59 مساء اليوم الجمعة مفاده حادث تصادم بمركز الجرين تحديدًا عليب.

وأضاف: تم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق الإسعافية ومسح الموقع اتضح وجود ست حالات وفاة بالموقع بعد الكشف عليها، وإصابتين خطيرة تم التدخل الإسعافي لها والتعامل معها إسعافيًا، وأيضًا خمس إصابات ما بين متوسطة وبسيطة، وتم التدخل الإسعافي لهم والتعامل معها إسعافيًا أيضًا، ونقلهم إلى مستشفى قلوه لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أنه تم نقل ستة إصابات عن طريق فرق الهلال الأحمر وإصابة بسيطة نقلت عن طريق إسعاف الدفاع المدني”.