هازارد يغيب عن السوبر الإسباني بالسعودية

يغيب البلجيكي إيدن هازارد عن كأس السوبر الإسباني، الذي يقام في السعودية، وسيبقى في إسبانيا لاستكمال تعافيه من إصابته حتى يعود للملاعب آواخر الشهر الجاري.

وأكد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان أن “هازارد مستبعد 100%، لن يأتي”.

ويرى زيدان أن هازارد في حاجة للاستعدادا بدنياً بالشكل الكافي قبل العودة للملاعب.

وقال المدرب الفرنسي: “هو يواصل حتى الآن عملية التعافي، وأتمنى أن يعود للملاعب بعد كأس السوبر”.

وكان هازاد أصيب بشرخ في الكاحل الأيمن في مواجهة الريال أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعلى الرغم من أنه تم استبعاد خضوعه لعملية جراحية فإن تعافيه يتم ببطء.

ويخوض كل من ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد، النسخة الأولى من كأس السوبر الإسباني في شكله الجديد بالسعودية، من 8 وحتى 12 من الشهر الجاري.