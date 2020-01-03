مجلس علماء باكستان: نؤيد الدعوة السعودية إلى ضبط النفس في العراق #قاسم_سليماني #الحرب_العالميه_الثالثه

أيد مجلس علماء باكستان تصريحات المملكة العربية السعودية التي دعت فيها إلى ضبط النفس في العراق حيال تطور الأحداث المتسارعة، التي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي سبق للمملكة التحذير من تداعياتها في هذا البلد العربي العريق.

أعلنت المملكة العربية السعودية متابعتها للأحداث في العراق الشقيق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.

وقال مصدر مسؤول: “ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه”.

وتؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

ونفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، و أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي .

وجاء مقتل سليماني بالضربة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر بـ”قتل” الجنرال لإيراني، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).