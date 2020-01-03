بكاء وعويل داخل منزل #قاسم_سليماني.. وخامنئي وقيادات إيران يظهرون في الصورة #الحرب_العالميه_الثالثه

أجرى عدد من المسؤولين الإيرانيين على رأسهم علي خامنئي، الجمعة، زيارة إلى منزل قاسم سليماني.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن تشييع جثمان قاسم سليماني صباح السبت في بغداد على أن يتم نقله مساءً إلى إيران ليدفن في مدينة كرمان الأحد.
ونشرت مواقع إيرانية صورة لخامنئي ومسؤولين إيرانيين داخل منزل سليماني، وقالت وسائل إعلام إيرانية إن قيادات إيرانية أجهشت بالبكاء والعويل داخل منزل رجل إيران في العراق عقب مقتله.
ونفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، و أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي .
وجاء مقتل سليماني بالضربة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر بـ”قتل” الجنرال لإيراني، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).