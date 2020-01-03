بكاء وعويل داخل منزل #قاسم_سليماني.. وخامنئي وقيادات إيران يظهرون في الصورة #الحرب_العالميه_الثالثه

أجرى عدد من المسؤولين الإيرانيين على رأسهم علي خامنئي، الجمعة، زيارة إلى منزل قاسم سليماني.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن تشييع جثمان قاسم سليماني صباح السبت في بغداد على أن يتم نقله مساءً إلى إيران ليدفن في مدينة كرمان الأحد.

ونشرت مواقع إيرانية صورة لخامنئي ومسؤولين إيرانيين داخل منزل سليماني، وقالت وسائل إعلام إيرانية إن قيادات إيرانية أجهشت بالبكاء والعويل داخل منزل رجل إيران في العراق عقب مقتله.