سياسي أمريكي بارز: مهمة #قاسم_سليماني كانت تحويل شعارات “الموت لأمريكا” إلى واقع

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل مهمة قاسم سليماني كانت على الدوام تحويل شعارات “الموت لأمريكا” إلى واقع.

وكتب ترامب على تويتر: “الولايات المتحدة تمنح المليارات من الدولارات للعراق سنويا، ولسنوات عديدة. هذا بالإضافة لكل ما فعلناه من أجلهم. الشعب العراقي لا يريد أن تتحكم به إيران، ولكن في النهاية، الأمر عائد له”.

وأضاف: “في الأعوام الـ15 الماضية، تمكنت إيران من السيطرة بشكل متزايد على العراق، والشعب العراقي ليس سعيد بهذه السيطرة. الأمر لن ينتهي بشكل جيد”.

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب إن سليماني “كان مسؤولا عن مقتل عدد كبير من المتظاهرين في إيران”، وإنه “كان يجب أن يُقتل قبل أعوام كثيرة”.

وعبر متظاهرون عراقيون، الجمعة، بطرق عدة عن ارتياحهم، بمقتل سليماني، الذي يتهمونه بقيادة عمليات القمع الدامية ضد احتجاجاتهم السلمية منذ أشهر.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر متظاهرين يغنون ويرفعون علما عراقيا كبيرا فرحا في منطقة ساحة التحرير فجر الجمعة، فور تأكيد مقتل سليماني.

.ونفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، و أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي .

وجاء مقتل سليماني بالضربة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر بـ”قتل” الجنرال لإيراني، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).