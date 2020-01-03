الكويت تدعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس إزاء التطورات بالعراق

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة ان الكویت تابعت بقلق بالغ تطورات الأحداث المؤسفة في العراق الشقیق واستمرار مظاھر التصعید في المنطقة والتي سبق وأن حذرت الكویت من تداعیاتھا الخطیرة على الأمن والاستقرار فیھا.

ودعا المصدر في بیان الیوم الجمعة الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة إزاء ھذه التطورات وصولا إلى معالجة سیاسیة تجنب المنطقة مزیدا من التصعید والمخاطر.

كما دعا المجتمع الدولي للمسارعة والاضطلاع بمسؤولیاته التاریخیة في صیانة أمن واستقرار ھذه المنطقة الحیویة من العالم والنأي بھا عن مظاھر التصعید.