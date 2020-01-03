الحكومة اليمنية: دموع الحوثي ورجاله على قاسم سليماني تثبت الدعم الإيراني الكبير للمليشيا الإرهابية

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن حالة الصدمة والدموع التي يسكبها الحوثيون في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتهم بعد مقتل سليماني يؤكد ما قلناه عن حجم العلاقة بين المليشيا الحوثية ونظام الملالي وأنها تتجاوز التنسيق وتلقي الدعم او العمل كأداة أو الحرب بالوكالة إلى التماهي الكامل في المشروع والأهداف والأجندة.

وأضاف الإرياني أن موقف المليشيا الحوثية لا يمثل اليمن واليمنيين حتى في مناطق سيطرتهم فالجميع يقف كتلة واحدة ضد المشروع الايراني، وينظر لمقتل سليماني وتقويض السياسات التوسعية ومساعي الهيمنة الايرانية كخطوة هامة لإنهاء الحروب النزاعات وإحلال الأمن والاستقرار الذي تستحقه دول المنطقة.

ونفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، و أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي .

وجاء مقتل سليماني بالضربة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر بـ”قتل” الجنرال لإيراني، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).