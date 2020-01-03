شاهد.. سوريون يوزعون الحلوى احتفالا بمقتل #قاسم_سليماني

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا قيلت إنها لمواطنين سوريين يوزعون الحلوى احتفالا منهم بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأظهرت الصور مواطنين يوزعون الحلوى وكتبوا عليها لافتات “بمناسبة نفوق قاسم سليماني”

ونفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، و أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي .

وجاء مقتل سليماني بالضربة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر بـ”قتل” الجنرال لإيراني، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).