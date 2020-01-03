داعية شهير يرد على خامنئي: الطائرة التي قتلت #قاسم_سليماني أقلعت من أراضي حليفكم دولة قطر

قال الداعية الشهير وسيم يوسف إن الطائرة التي قتلت المجرم قاسم سليماني أقلعت من قاعدة العديد في قطر.

وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردا على علي خامنئي “أحب أبلغك إن ضربة سليماني جاءت من حليفكم في قطر.. فقط للعلم”.

وتضم قاعدة العديد في قطر نحو 10 آلاف جندي أميركي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق عن أن القوات الأمريكية ستواصل استخدام قاعدة العديد في المستقبل، وستقوم بتوسيع العمق التشغيلي للقيادة الوسطى، وتحديدا القوات الجوية الأمريكية في المنطقة.

ونفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، و أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي .

وجاء مقتل سليماني بالضربة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر بـ”قتل” الجنرال لإيراني، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).