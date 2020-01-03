عاجل.. واشنطن تدرج ميليشيا عصائب أهل الحق على قائمة الإرهاب #قاسم_سليماني

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، ميليشيا عصائب أهل الحق في العراق على قائمة الإرهاب.

وكان القيادي في حركة “عصائب أهل الحق” جواد الطليباوي، نفى اعتقال قوات المارينز الأمريكية زعيم الحركة قيس الخزعلي في العراق.

وقال الطليباوي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن “هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق”.

يذكر أن قناة (الحرة) الإخبارية قد أفادت في وقت سابق بورود أنباء عن اعتقال قوات من المارينز الأمريكي في العراق، زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وقائد منظمة بدر هادي العامري المصنف على قائمة الإرهاب الأمريكي، وذلك تزامنا مع الإعلان عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس في هجوم أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

جاء ذلك بعدما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة للشعب العراقي، في سلسلة من التغريدات التي نشرها الجمعة، بعد ساعات من توجيهه ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وكتب ترامب على تويتر: “الولايات المتحدة تمنح المليارات من الدولارات للعراق سنويا، ولسنوات عديدة. هذا بالإضافة لكل ما فعلناه من أجلهم. الشعب العراقي لا يريد أن تتحكم به إيران، ولكن في النهاية، الأمر عائد له”.

وأضاف: “في الأعوام الـ15 الماضية، تمكنت إيران من السيطرة بشكل متزايد على العراق، والشعب العراقي ليس سعيد بهذه السيطرة. الأمر لن ينتهي بشكل جيد”.

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب إن سليماني “كان مسؤولا عن مقتل عدد كبير من المتظاهرين في إيران”، وإنه “كان يجب أن يُقتل قبل أعوام كثيرة”.

وعبر متظاهرون عراقيون، الجمعة، بطرق عدة عن ارتياحهم، بمقتل سليماني، الذي يتهمونه بقيادة عمليات القمع الدامية ضد احتجاجاتهم السلمية منذ أشهر.

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وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر متظاهرين يغنون ويرفعون علما عراقيا كبيرا فرحا في منطقة ساحة التحرير فجر الجمعة، فور تأكيد مقتل سليماني.

.ونفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، و أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي .

وجاء مقتل سليماني بالضربة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر بـ”قتل” الجنرال لإيراني، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).