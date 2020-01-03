بالأرقام.. طريقة احتساب النقاط للمخالفات في “لائحة المرور الجديدة” #المرور

وافقت وزارة الداخلية على اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد، التي ستحل محل اللائحة القديمة. ونشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها رقم (4812) نص القرار.

وتضمنت اللائحة تفاصيل طريقة احتساب النقاط للمخالفات المرورية؛ حيث تقرّر تطبيق عقوبة سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكب المخالفة 90 نقطة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب أول مخالفة، وتوزع النقاط لكل مخالفة بحسب:

المخالفات الواردة بجداول المخالفات أرقام: ١ و٢ و٣ و٨؛ لكل مخالفة مرتكبة نقطتان.

المخالفات الواردة بجدولَي المخالفات ٤ و٥؛ لكل مخالفة مرتكبة ٣ نقاط.

المخالفات الواردة بجدولَي المخالفات ٦ و٧؛ لكل مخالفة مرتكبة ٥ نقاط.