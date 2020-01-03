صحة المدينة تكشف حقيقة وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد

أوضح المتحدث الإعلامي بصحة منطقة المدينة المنورة، بالإشارة إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية عن وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد، أنه وبعد الرجوع لكاميرات المراقبة تبين أن المريضة حضرت عند تمام الساعة الرابعة فجرا إلى المستشفى مع ابنها حيث استلقت على أحد الأسرة الموجودة خارج الطوارئ المخصصة لاستقبال الحالات الطارئة التي تصر عبر إسعافات هيئة الهلال الأحمر السعودي وذلك انتظارا لوصول ابنها قبل الدخول لقسم الطوارئ.

وتابع المتحدث باسم صحة المدينة أنه فور مشاهدتها خارج المستشفى مغطاة بغطائها الخاص فقد بادر حارس الأمن بإبلاغ الإدارة المناوبة والتي قامت بوضعها على العربة المتنقلة والتوجه بها إلى عيادة الفرز الأولي حيث تم تشجيل العلامة الحيوية وقدمت لها الخدمات الإسعافية اللازمة حسب المتبع وغادرت بحمد الله المستشفى الساعة الثامنة والنصف صباحا.