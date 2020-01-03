بعد جدل وغضب.. الوكالة الكويتية تحذف تقرير “صب الزيت على النار” عن #قاسم_سليماني

حذفت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” تقريرا بعنوان “مقتل سليماني صب الزيت على نار التوترات” كانت قد نشرته عبر منصتها الإلكترونية وحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ويبدو أن التقرير حُذف بعد الجدل الذي أثاره وردود الفعل الغاضبة التي طالبت بحساب المسؤول.

من جانبه دعا أحد المغردين، وزير الإعلام إلى اتخاذ إجراء تجاه مسؤؤل حساب كونا على تويتر وقال «وزير الإعلام المحترم يجب اتخاذ إجراء بمن ماسك حساب تويتر ( كونا ).! هذا حساب إعلامي رسمي وليس لعبه بيد بعض الموظفين الذين لا يعلمون ما مسؤولية ما يكتبون!».

وقال مغرد آخر ويدعى بدر الأصفر: «كونا حذفت تقريرها عن اغتيال قاسم سليماني، التقرير كان يتناول الموضوع من وجهة نظر واحدة، ويغفل تاريخ جرائم قاسمي بحق الشعوب».

وقالت سما الأميري: «من كتب هذا التقرير تعمد أن يتجاهل الزيت الذي تصبه إيران منذ سنين وتحرق به دول المنطقة، ونال الكويت جزء منه، كان يفترض بكاتب هذا التقرير في وكالة كونا الحكومية أن يشرح تاريخ ودور قاسمي في قتل آلاف العرب، وتوليه مهمة صب الزيت الإيراني في كل دولة عربية دخلها».