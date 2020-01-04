د. أحمد العمري يكتب… اختبارات المرحلة الابتدائية.. الحقيقة التي غابت فعادت

مع اعتماد التعديلات الجديدة الخاصة بلائحة تقويم الطالب وإعادة الاختبارات التحريرية لطلاب المرحلة الابتدائية في المواد الرئيسة ابتداء من الصف الثالث ابتدائي، وكذلك عودة اختبارات مادة لغتي في المرحلة المتوسطة؛ حدث حراك علمي وتعليمي ومجتمعي كبير وعلى نطاق واسع، شارك فيه كل أطياف المجتمع بدءا بأولياء أمور الطلبة الذين استقبلوا هذا التعديل المهم بإيجابية وتفاؤل.

وهذا في حد ذاته كان له أثر كبير وداعم قوي للتطبيق السريع والتجاوب الأسرع. ووصولا إلى ما حدث في المدارس من تغيير في نمطية التعليم التي استمرت قرابة 14 عاما وعلى نسق واحد يعتمد على التقويم المستمر للطلبة في المرحلة الابتدائية بأكملها وفي بعض المواد في المراحل الأخرى.

ويعطي نتائج متفاوتة تعتمد على آلية التطبيق ومدى التقيد بها وتحقيقها في الواقع.

وفعليا تجاوب الميدان التعليمي بالكفاءة المطلوبة مع التغيير الجديد لتبدأ قيادات الإدارات التعليمية في دراسة اللائحة الجديدة وإقامة ورش العمل وبرامج التدريب للمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس ووصولا للمعلمين والمعلمات، ووضع الخطط المتجانسة مع التوجه الجديد الذي أقرته الوزارة وأكد عليه وزير التعليم، وكان لفترة الاستعداد لهذا التغيير المهم دورها في تعاون كل أطراف العملية التعليمية لتحقيق النجاح المأمول وإبراز جوانب التقييم الإيجابية التي تؤكد على قياس الأداء بالشكل الصحيح، وتعطي مؤشرات حقيقية على ما تحقق من نواتج التعلم واقعيا وتعطي كذلك الناتج الفعلي للتحصيل الدراسي.

إن هذه الحقيقة التي عادت بعد فترة غياب تأكدت أهميتها من خلال ما تمت مشاهدته وما تم رصده من ردود أفعال إيجابية على كافة المستويات، وخاصة تلك التي كانت من الطلاب والطالبات أنفسهم وشعورهم بالمسؤولية والاندماج مع بقية أقرانهم في المراحل الأخرى، وكذلك الحماس الذي ظهر أثناء الاختبارات لتقديم كل ما لديهم وتحقيق التميز والتفوق.

وفي الوقت ذاته أحدث حراكا علميا وفنيا للمعلمين والمعلمات ليمارسوا أدواهم في تقييم الأداء التعليمي بما يتوافق مع ما يقدمونه في حجرة الدراسة وبما يضمن لهم الوقوف الصادق والواثق على مخرجات التعلم التي عملوا عليها خلال الفصل الدراسي وبحسب المواد الدراسية وطبيعتها.

وأعطى الفرصة لقادة وقائدات المدارس ليكون لهم دور القيادة التعليمية وقياس الأداء بأدوات ملموسة وواضحة ويسهموا في صناعة أجواء مثالية للاختبارات وتكون لديهم المساحة المطلوبة للمتابعة والتقييم والتحسين المستمر.

وأكد كذلك دور الإشراف التربوي في المساهمة الفعلية في تطوير أداء المعلم ومساعدته، ودراسة النتائج وإعداد الخطط التطويرية المناسبة ومن ثم قيام المشرف بدوره الحقيقي في تحسين نواتج التعلم رفع مستوى الأداء في المدارس.

وأدى إلى تغيير الصوة الذهنية لدى المجتمع عن مخرجات التعليم التي ربما افتقدت إلى الثقة المتبادلة يوما ما.

من هنا أستطيع القول أن هناك تغييرا جذريا إيجابيا سيحدث مع قادم الأيام وسيكون هناك مخرجات تعلم حقيقية ونواتج تعلم مؤثرة ستسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتؤهل هذا الجيل للمنافسة الدولية وتصعد بتعلمينا لأعلى المنصات وأرفع المستويات.

*مدير تعليم وادي الدواسر