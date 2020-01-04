سعر النفط عند 68.60 دولاراً للبرميل بعد مقتل سليماني

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بعد أن قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني الجنرال الإيراني البارز في العراق، ما أثار مخاوف من تسبب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط في تعطيل إمدادات الخام من المنطقة.

وقتلت ضربة جوية أمريكية ضد مطار بغداد الدولي قاسم سليماني، مهندس نشر النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعةً 2.35 دولار، أو 3.6%، لتبلغ عند التسوية 68.60 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 69.50 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.87 دولار، أو 3.1% لتسجل عند التسوية 63.05 دولاراً للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2019 عند 64.09 دولاراً.

وقال هنري روم محلل شؤون إيران لدى أوراسيا: “نتوقع صدامات متوسطة إلى منخفضة المستوى تستمر لما لا يقل عن شهر، ومن المرجح أن تقتصر على العراق”.

ورجح أيضاً أن تستأنف إيران التضييق على حركة الشحن التجاري في الخليج، وربما إجراء تدريبات عسكرية لتعطيل الشحن مؤقتاً.

وناشدت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم جميع المواطنين مغادرة العراق على الفور، بسبب تنامي التوترات.

وقالت مصادر بشركات نفط أجنبية لرويترز، إن العشرات من موظفيها الأمريكيين في مدينة البصرة النفطية العراقية يستعدون لمغادرة البلاد.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن حقول النفط في أنحاء البلاد تعمل بصورة طبيعية ولا تأثير على الإنتاج أو الصادرات.

ووجدت أسعار النفط دعماً أيضاً بعد بيانات حكومية أظهرت تسجيل مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو (حزيران) 2019.