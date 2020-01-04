منصات التواصل تغلق حسابات وكالة تسنيم الإيرانية

خسرت إحدى أقوى وكالات الأنباء الإيرانية إمكانية الوصول إلى حساباتها الرئيسية على منصات التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.

وبحسب الروابط المنشورة عبر الصفحة الرئيسية لموقع وكالة أنباء “تسنيم” الإخبارية الإلكتروني، فإن الحسابات التابعة للنسخة العربية من الموقع تم تعطيلها بالكامل، ما قد يشير إلى إغلاقها من قبل إدارة منصات التواصل لاسيما تويتر، فيس بوك، وانستغرام.

واعتبر البعض أن قرار انستغرام اللحاق بتويتر وفيس بوك يهدد وجود باقي وكالات الأنباء على منصات التواصل الإجتماعي الأشهر عالمياً.

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وفي يوليو (تموز) الماضي، أغلق تويتر حساب ثلاث وكالات أنباء إيرانية رسمية هي “إرنا” و”نادي الصحفيين” و”مهر”، بالإضافة إلى حسابات بعض الشخصيات والمؤسسات الإيرانية الرسمية.

وكان تويتر بدأ حملة منذ العام الماضي ضد الحسابات الإيرانية التي تنشر أخباراً مضللة وأعلن عن حذف آلاف الحسابات الإيرانية منها 2600 من حسابات مزيفة في فبراير (شباط) الماضي، كانت ضمن شبكة إيرانية تقود “حملات التأثير” على الرأي العام.

كما كشف باحثون في معهد ” أكسفورد ” للإنترنت، أن موقع ” تويتر” أغلق 770 حساباً مزيفاً العام الماضي، كانت مرتبطة بأجهزة إيرانية وتقود حملة تضليل إعلامية ضد المملكة العربية السعودية بمختلف اللغات.

يشار إلى أن تويتر محظور تماماً في إيران منذ 2009 بسبب دوره في تغطية الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية والتظاهرات التي انطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والتي قُمعتا بعنف دموي، لكن العديد من الإيرانيين يستخدمون برامج كسر الحجب لدخول الموقع أو التطبيق عبر الهواتف.