السوبر السعودي: #النصر و #التعاون يتنافسان على لقب أول #النصر_التعاون

يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، النسخة السادسة من مباراة الكأس السوبر السعودية، بين بطل الدوري النصر، وبطل كأس الملك التعاون، الباحثين عن لقب أول.

وسيكون ملعب مدينة جدة على موعد مع السوبر المحلية، قبل أيام من استضافته منافسات كأس السوبر الإسبانية للمرة الأولى.

ويعتبر لقاء الغد الثاني بين النصر والتعاون في أقل من شهر، بعدما انتهى لقاؤهما في الجولة 11 من الدوري، بفوز لصالح النصر 2-1.

ويقدم النصر هذا الموسم مستويات جيدة في الدوري، إذ يحتل الصدارة برصيد 29 نقطة، وبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي العهد، ويأمل في استثمار الاستقرار الفني الذي يشهده للتتويج بلقب كأس السوبر، بعد محاولتين سابقتين لم يكتب لهما النجاح.

وسيتمكن المدرب البرتغالي للنصر، روي فيتوريا، من إشراك المدافع عبدالله مادو في مواجهة اليوم بعد غياب بسبب الإصابة، ومثله المهاجم عبد الفتاح آدم، بينما سيفتقد للمدافع عمر هوساوي بسبب تمزق عضلي.

ويعول النصر على هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله، المتوج الأسبوع الماضي بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب عربي، إلى جانب أسماء أخرى مثل مواطنه نور الدين أمرابط، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، البرازيلي جوليانو، ومواطنه بيتروس والنيجيري، وأحمد موسى.

ويتطلع التعاون إلى مصالحة مشجعيه بعد خسارتين أمام أبها والاتفاق، كلفته الأولى فقدان فرصة الدفاع عن لقبه كبطل لكأس الملك، بينما كلفته الثانية فرصة الانفراد بوصافة الدوري.

وأدت الخسارتان الى نهاية العلاقة بين التعاون ومدربه البرتغالي باولو سيرجيو، وإسناد المهمة موقتاً للمدرب الوطني عبدالله عسيري.