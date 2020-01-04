أشرف غني عن مقتل سليماني: لن يتم استخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة #قاسم_سليماني

أصدر الرئيس الأفغاني، أشرف غني بيانا مساء أمس الجمعة، حول مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية في غارة جوية امريكية في بغداد أمس الأول الخميس، أشار فيه إلى أن الأراضي الأفغاني لن يتم استخدامها ضد أي دولة، حسب اتفاقية ثنائية للأمن بين واشنطن وكابول في عام 2014.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم السبت،أعرب فيه غني أيضا عن مخاوفه فيما يتعلق بتصاعد التوترات في المنطقة.

ووصف غني في بيانه إيران بأنها جارة عظيمة لديها قيم ثقافية وتاريخية ودينية وحدد بالاسم الولايات المتحدة بوصفها شريكا استراتيجيا لأفغانستان، طالبا من الطرفين تجنب تصعيد التوترات في المنطقة.

يشار إلى أنه يوجد عدة الاف من الجنود الأمريكيين ضمن القوات الغربية المنتشرة في افغانستان في إطار عملية “الدعم الحازم” لتدريب ودعم القوات الأفغانية في مواجهة المتمردين الإسلاميين.