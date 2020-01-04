منتخب أمريكا يلغي معسكراً في قطر

أكد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، أنه ألغى خططاً لإجراء معسكر شتوي في قطر، بسبب الإضطرابات في الشرق الأوسط.

ذكر الاتحاد الأمريكي في بيان قصير: “بسبب تطورات الموقف في المنطقة قرر الاتحاد الأمريكي تأجيل السفر إلى قطر من أجل معسكر تدريبي في يناير (كانون الثاني)”.

وكان المنتخب الأمريكي سيخوض مباريات ودية في أكاديمية أسباير، قبل العودة للديار لمواجهة كوستاريكا في أول فبراير (شباط).

وأوضح الاتحاد الأمريكي، أن هذه المباراة ستقام في موعدها كما كان مخططاً، بينما سيبحث عن مكان بديل للاستعداد للمواجهة.

وأضاف: “ننسق مع الاتحاد القطري لإيجاد فرصة أخرى في المستقبل القريب لتجربة المنشآت والمرافق العالمية في قطر”.