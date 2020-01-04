القضاء الإيراني: سنقاضي أمريكا على جريمة اغتيال سليماني #قاسم_سليماني

أعلن المتحدث باسم القضاء الايراني،غلام حسين اسماعيلي أن السلطة القضائية وبالتعاون مع وزارة الخارجية ستتابع في المحافل الدولية مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أمريكية في بغداد في ساعة مبكرة من أمس الجمعة.

وقال اسماعيلي في تصريح نقلته وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء اليوم إن ” قيام الحكومة الامريكية المجرمة باغتيال الفريق سليماني وابو مهدي المهندس ومرافقيهما، يعتبر من الناحية القانونية عمل إرهابي ومثال بارز للارهاب”.

وأضاف: “أنه عمل وحشي ضد حقوق الإنسان وفي انتهاك لجميع القوانين الدولية، فالشهيد سليماني بصفته مسؤولا رفيع المستوى، كان ضيفا رسميا بدعوة من مسؤولي الحكومة العراقية، وأن حكومة أجنبية لها وجود غير قانوني في هذا البلد ارتكبت هذه الجريمة”.

ومضى اسماعيلي قائلا: نقول للأمريكيين ينبغي ألا تفرحوا بصمت منظمات حقوق الإنسان والمتشدقين بحقوق الانسان والقوانين الدولية.

وأضاف اسماعيلي:”بصفتنا الجهاز القضائي سنتعاون مع وزارة الخارجية،وكذلك لجنة حقوق الانسان في متابعة هذه الجريمة في المحافل الدولية”.