بعد تأكيدات انطلاق طائرة اغتيال #قاسم_سليماني من قطر.. وزير الخارجية القطري يستبق ردة الفعل الإيرانية بزيارة إلى طهران اليوم

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، موقع انطلاق “الدرون” الأمريكية التي نفذت الضربة الجوية التي استهدفت قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيا الحشد أبومهدي المهندس، فجر الجمعة.

وأكدت الصحيفة، أن طائرة التجسس الأمريكية MQ-9 انطلقت من مقر القيادة المركزية الأمريكية في قطر.

وبالتزامن مع تأكيدات انطلاق طائرة اغتيال قاسم سليماني من قطر، بادر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بزيارة إلى إيران، اليوم السبت، في محاولة منه لاستباق ردة فعل طهران.

وحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، عقد وزير الخارجية القطري جولة من المحادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، فيما عقدت جولة ثانية من هذه المباحثات على “انفراد”.

وأضافت أن وزير خارجية قطر وصل ظهر اليوم إلى طهران، للقاء المسؤولين الإيرانيين، على أن يلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب لقاء “ظريف”.