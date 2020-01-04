صحافية تكشف مصدر اجتماعات “إخوان السودان” لقناة العربية: “الإسلاميين صوروا وسجلوا وباعوا الفيديوهات”

كشفت الصحافية لينا يعقوب، عن مصدر الفيديوهات التي تم تسريبها لقناة العربية، وتحوي اجتماعات لقيادات المؤتمر الوطني واجتماعات شورى إخوان السودان، إبان قيادته للحكم في البلاد.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “في ناس كتيرة بتسأل وترسل وتلمح عن علاقتنا -كسودانيين في العربية- بالتسجيلات.. إجابتي واحدة الإسلاميين هم من تكلموا وسجلوا وصوروا وسربوا وباعوا.. بعض الإسلاميين هم من سربوا وباعوا لأن التعميم دائمًا مخل”.

وبثت قناة العربية سلسلة حلقات وثائقية تحت عنوان (الأسرار الكبرى لحركة الإخوان المسلمين بالسودان)، وحظيت الحلقات بردود أفعال واسعة لما حوته من أحاديث وأسرار تنشر لأول مرة بالصوت والصورة لقيادات رفيعة في الحزب المحلول والحركة الإسلامية.