غضب في لبنان بعد وضع صور قاسم سليماني على طريق مطار بيروت

تداولت وسائل إعلام و مواقع التواصل الاجتماعي،اليوم، صورا وضعت على طريق مطار بيروت في لبنان لقاسم سليماني ،الذي قتل في غارة جوية أمريكية في العراق،أمس، الجمعة

و تسبب وضع صور سليماني ،التي كتب عليها جملة “سيد شهداء محور المقاومة” في غضب واستياء جماهيري عريض في لبنان على منصات التواصل و ردود أفعال رافضة أخذ الكثير منها طابع التهكم

و قال أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”: كيف لبلد عربي أن يضع صورة قاسم سليماني هكذا وأين سيادة لبنان موجها الاتهام لحسن نصر الله و ميليشيات حزب الله بمحاولة جر لبنان للسيطرة الإيرانية و التأثير على سيادة قرارها

و قُتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بميليشيا الحرس الثوري الإيراني، في قصف صاروخي استهدف، فجر الجمعة، موكب سيارات في مطار بغداد الدولي، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي العراقي.

ونقل التلفزيون عن مصادر في ميليشيا الحشد الشعبي، أنّ سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قتلا في القصف الصاروخي.