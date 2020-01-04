“جاهزون يا كلاب”.. ترامب يتحدث عن حرب عالمية ثالثة

في تغريدة عن الحرب العالمية الثالثة أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل والتساؤلات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر “جاهزون يا كلاب.. الحرب العالمية الثالثة”.

جاءت تغريدة الرئيس الأمريكي بعد ساعات من مقتل قائد مليشيا فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب الحشد الشعبي في العراق أو مهدي المهندس ومرافقين آخرين في قصف بطائرة مسيرة أمريكية بموافقة ترامب، ثبت انطلاقها من قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وبدأ التخطيط لاغتيال سليماني في الصيف الماضي، بعد تورط طهران في عدة اعتداءات في المنطقة، غير أن القرار النهائي اتخذ بعد اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، الأسبوع الماضي.

وبحسب مسؤولين أميركيين، فقد وفرت “ثقة سليماني المفرطة” وتورطه في الهجمات الأخيرة بالعراق الفرصة لقتله وإنهاء قصته.